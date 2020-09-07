Berlin’den Rusya’nın Navalnıy davası ile ilgili hukuki destek talebine onay

ARD televizyonuna konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın Rusya’nın muhalif lider Aleksey Navalnıy’in davası ile ilgili hukuki destek talebine onay verdiğini söyledi.

Maas, “Bu, bizden talep ettikleri bilgilerin tarafımızca verilebileceği anlamına geliyor. Ancak bu çok kademeli bir süreç, zira sürekli olarak yeni bilgiler geliyor. Navalnıy’in tedavisi devam ediyor, vücudunda ne kadar zehir kaldığı ya da çıkarılıp çıkarılmadığı kontrol ediliyor” diye konuştu.

Rusya’nın hukuki destek talebinin çeşitli kurumlar tarafından incelendiğini, kararı ayrıca Navalnıy’in bulunduğu ve örnekleri inceleyen Charite kliniğinin doktorlarının da onaylaması gerektiğini dile getiren Maas, “Araştırma sonuçlarında kişisel veriler söz konusu, izin, söz konusu verilerin ait olduğu kişi tarafından verilmeli” ifadelerini kullandı.

Alman bakan, bu durumda kişisel verilerin kime ait olduğunu netleştirmedi. Genel olarak sağlık hizmetleri alanında üçüncü kişilere verilmesi kanunen yasak olan bu tür ‘kişiselleştirilmiş veriler’ bazı özel durumlarda polis ve savcılık tarafından talep edilebiliyor.

Maas ayrıca Navalnıy davasının tüm dünyanın dikkatini üzerine çektiğini, bu nedenle Alman yetkililerin kendisine en üst düzey güvenlik önlemlerini sağladığını sözlerine ekledi.

Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman ordusuna ait laboratuvar uzmanlarının, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'in Noviçok grubundan askeri bir maddeyle zehirlendiğini ileri sürmüştü.

Diğer yandan İngiltere’nin ‘Noviçok’ diye adlandırdığı A-234 maddesinin geliştiricilerinden Leonid Rink, Sputnik’e açıklamasında Navalnıy’da ortaya çıkan semptomların Noviçok zehirlenmesine kesinlikle benzemediğini belirtmişti.