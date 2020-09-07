Belarus İçişleri: Protestolarda yüzün üzerinde gösterici gözaltına alındı

Sputnik’e konuşan Olga Çemodanova, Belarus’ta bugün yapılan izinsiz protestolara katılan 100’ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Minsk’te bugün binlerce kişinin yaptığı yürüyüşün yanı sıra Brest, Mogilev, Grodno ve diğer kentlerde de izinsiz gösteriler düzenlendi.

Belarus İçişleri Bakanlığı bu bağlamda Minsk polis teşkilatının yoğun bir şekilde görev yaptığını, güvenliğin sağlanması amacıyla ek olarak polise ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı iç ordu birliklerine ait özel araçların devreye alındığını açıkladı.

Çemodanova, “Ülke genelinde bugün yüzün üzerinde vatandaş, izinsiz toplu gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kesin rakamı henüz bilmiyoruz, pazartesi sabah açıklanacak” ifadelerini kullandı.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.