Almanya'daki klinik: Navalnıy yapay komadan çıkarıldı

Berlin’deki Charite kliniğinden yapılan açıklamada, Rus muhalif Navalnıy’in yapay komadan çıkarıldığı ve yapay solunum cihazının kapatıldığı ifade edildi.

Yazılı açıklamada, “22 Ağustos’tan itibaren Charite’de tedavi gören Aleksey Navalnıy’in durumu iyileşti” dendi. Politikacının sözel uyaranlara karşılık verdiği belirtilirken 'ağır zehirlemenin potansiyel olarak uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken' olduğu kaydedildi.