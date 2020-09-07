'Rusya'nın Londra Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı'

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumdan dolayı İngiltere Başbakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere bugün, Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili derin endişelerini ifade etmek için Rus büyükelçiyi çağırdı. Yasaklı kimyasal silahın kullanılması kesinlikle kabul edilemez ve Rusya tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmeli" ifadelerine yer verdi.

2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

Raab, "Navalnıy'ın yapay komadan çıkarıldığı duyunca rahatladım. Durumunun daha da iyileşmesini umuyorum" diye ekledi.