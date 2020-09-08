'Johnson ve Macron telefonda Navalnıy ile ilgili durumu görüştü'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugünkü telefon görüşmesinde Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumu görüşerek Rusya'dan bu konuya açıklama getirilmesi talebini yenilediği kaydedildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Başbakan Jonhson ve Cumhurbaşkanı Macron, Aleksey Navalnıy’a düzenlenen saldırıdan dolayı öfkesini dile getirdiler ve Rusya’nın, muhalif liderin nasıl ‘Noviçok’ ile zehirlendiğine dair acilen açıklama yapmak zorunda olduğunu teyit ettiler" ifadelerine yer verildi.

İki ülke liderinin ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret anlaşması, yasa dışı göç ve Ortadoğu dahil bir dizi uluslararası sorunu da ele aldığı aktarıldı.