Belarus lideri Lukaşenko: Belki de görevimde biraz fazla uzun kaldım ama öylece gidemem

26 yıldan beri yönettiği ülkesinde şimdiye dek karşı karşıya kaldığı en geniş protestoların yaşandığı Belarus’un lideri Lukaşenko, görevinde ‘biraz fazla kalmış olabileceğini’ söyledi. Ancak ülkesini karşı karşıya olduğu tehditlerden koruyabilecek tek kişinin de kendisi olduğuna inandığını ekledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko resmi konutunda, RT televizyonu ve Rossiya Segodnya haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Rossiya 1 televizyonu programcısı Yevgeniy Rojkov’un aralarında yer aldığı Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lukaşenko kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Evet, belki de devlet başkanlığı koltuğunda biraz fazla uzun oturdum. Belki yüzümü sadece televizyonlarda görmekle kalmıyorlar, beni aynı zamanda ütülerin ve su ısıtıcıların üstünde dahi görebiliyorlar. Fakat şu anda Belarus’u sadece ben koruyabilirim” yanıtını verdi.

“Öylece gitmeyeceğim” diye devam eden Belarus lideri, “Yarım yüzyıl boyunca Belarus’u geliştirdim. Her şeyi öylece bırakmayacağım. Ayrıca eğer gidersem destekçilerimi katledecekler” dedi.

Diğer taraftan Lukaşenko, Belarus’u kimden koruması gerektiğinin detayına inmedi. Fakat daha önce Belarus’taki muhaliflere açıktan destek veren Batılı güçleri ülkesinde renkli devrim gerçekleştirmek istemekle suçlamıştı.

Bunun yanında Lukaşenko ülkesinin anayasasında reformlar yapılmasına karşı olmadığını, anayasal refomların ardından da erken devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesi olasılığını dışlamadığını kaydetti.

Belarus Devlet Başkanı hazirandaki bir açıklamasında yeni bir anayasa hazırlamanın iki yıl alabileceğini söylemişti.

Lukaşenko bir başka soru karşısında, seçimlerde rakibi olan popüler aday Svetlana Tihanovskaya’nın destekçilerinin oluşturduğu koordinasyon konseyi ile diyalog içerisine girmeyeceğini söyledi.

Belarus lideri bunun nedenini ise koordinasyon konseyinde yer alan ‘insanların kimler olduğunu bilmemesiyle’ açıkladı.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç’in de yönetim kurulunda yer aldığı koordinasyon konseyi, ülkede yeni seçimler düzenlenmesi ve bunun neticesinde iktidarın barışçıl bir biçimde değişmesi amacıyla kurulmuştu.