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    Yunanistan'daki mülteci kampında vaka sayısı 35'e ulaştı

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Avrupa
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    Yunanistan’daki mülteci kamplarında yeni tip koronavirüs alarmı verildi. Göç Bakanlığı, Yunanistan'ın Midilli adasın bulunan ve ülkenin en kalabalık mülteci kampı olan Moria'da vaka sayısının 35'e yükseldiği açıklandı.

    Yunanistan Göç Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük üçüncü adası olan Midilli adasında bulunan Moria mülteci kampında vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

    Sağlık yetkililerinin Moria'da toplam 2 bin koronavirüs testi yaptığı aktarıldı. Test sonucu pozitif çıkan toplam 35 göçmenin başka bir alana taşındığı ve yalnızca birinin Kovid-19 semptomları gösterdiği belirtildi.

    Kampta ilk vaka geçtiğimiz hafta tespit edilmişti. Moria’ya korona virüsün Temmuz ayında sığınma hakkı verilen 40 yaşındaki Somali uyruklu bir kişi ile geldiği tahmin ediliyor. Göç Bakanlığına ait verilere göre, Somalili adam kamptan ayrılarak başkent Atina’ya geldi, fakat iş bulamadığı için Moria’ya döndü. Kampta vakaların tespit edilmesi ile geçtiğimiz hafta 14 günlük karantina uygulaması başlatılmıştı.

    Kamp sık sık eleştirilere maruz kalıyor

    Kapasitesi 2 bin 800 olan ancak 12 bin 600 kişiye ev sahipliği yapan kamp, kötü yaşam koşulları nedeniyle bölgeye yardımda bulunan gruplar tarafından sık sık eleştiriliyor. Son olarak kamptaki koşullar nedeniyle sosyal mesafe ve temel hijyen kurallarının uygulanmasının "imkansız" olduğu konusunda uyarı yapıldı.

    Pazartesi günü Yunan makamları 3 mülteci kampının daha karantinaya alındığını açıkladı. Söz konusu kamplar başkent Atina'daki Eleonas kampı, şehrin kuzeyindeki Malakasa kampı ve Pireaus limanı yakınındaki Schisto kampı olarak belirtildi.

    Yunanistan'da son günlerde korona virüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte ülke genelinde 169 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 11 bin 832'ye yükseldiği ifade edildi. Ülkede korona virüse bağlı can kaybı sayısı ise 290 olarak açıklandı.

    Etiketler:
    Midilli, Koronavirüs, Mülteci kampı, Mülteci, Moria
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