Lukaşenko: Eğer Belarus yıkılırsa sıradaki Rusya olur

Rus televizyon kanallarına büyük röportaj veren Lukaşenko, Rus gazetecileri Rusya’da yakında yaşanacak “belli politik olaylar” nedeniyle rahatlamamaya çağırdı.

Belarus lideri, “Rusya yönetimi ile birlikte hangi sonuca vardığımızı biliyor msuunuz? Eğer Belarus bugün yıkılırsa, sıradaki Rusya olur” ifadesini kullandı.

Protestolarla ilgili durumun karmaşıklığına dikkat çeken Lukaşenko, “Zengin Rusya bunun üstesinden gelir diye düşünüyorsanız yanılıyorsun. Birçok devlet lideriyle görüştüm, büyük dostum, ki ona ağabeyim diyorum, Putin ile görüştüm, onu uyardım: buna karşı koymak mümkün değil” diye kaydetti.

Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet, iktidarın transiti için Koordinasyon Konseyi kurmuştu. Bu bağlamda, Belarus Başsavcılığı “ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan eylem çağrıları” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, konsey faaliyetinin iktidarı ele geçirme ve ülkenin ulusal güvenliğine zarar vermeye yönelik olduğunu kaydetmişti. Muhalifler, belirledikleri tüm hedef ve yöntemlerin meşru ve ülke anayasasına uygun olduğunu savunuyor.

Belarus’ta, mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko’nun kazandığı 9 Ağustos seçimlerinin ardından kitlesel protesto eylemleri düzenleniyor.