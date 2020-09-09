Yunanistan’ın en kalabalık sığınmacı kampında yangın: Sadece birkaç çadır kaldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en kalabalık ve büyük sığınmacı kampı Moria’da yangın çıktığı açıklandı. Bölge sakinlerinden bir kişi, kampın neredeyse tamamının yandığını sadece birkaç çadırın kaldığını söyledi.

Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, gece yarısından sonra Moria kampının farklı noktalarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2 — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020

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Yetkiler, sığınmacıların güvenli yerlere sevk edildiğini belirtirken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğünü dile getirdi.

BBC: Polisin sığınmacıları engellediğine dair haberler var

Ancak BBC'de yer alan habere göre polis, Midilli limanına gitmek isteyen sığınmacıları engellediğine dair haberlerin de olduğu ifade edildi. Mültecileri destekleyen Stand by Me Lesvos grubu ise, yerel halktan bazılarının sığınmacıların yakın köylere gitmesini engellediğine ve onlara saldırdığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Moria migrant camp: Fire engulfs Greece's largest camp on Lesbos https://t.co/K1M6mMarQQ — BBC News (UK) (@BBCNews) September 9, 2020

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Kapasitesinden 4 kat daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyor

Kapasitesi 2 bin 800 olan ancak 12 bin 600 kişiye ev sahipliği yapan kampta çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

ANA’ya göre, yangın, testleri pozitif çıkan kişilerden bazılarının aileleriyle birlikte izolasyona alınmaya reddetmelerinden sonra çıktı, ancak bu bilgi doğrulanmadı.

'Temel hijyen şartlarını sağlamak mümkün değil'

BBC’ye konuşan bölge sakinlerinden bir Thanasis Voulgarakis, neredeyse kampın tamamı yandığını, geriye sadece birkaç çadırın ayakta kaldığını söyledi

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.