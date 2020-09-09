Danimarkalı mucit Peter Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü üç yıl sonra ilk kez kabul etti.

Kim Wall'u öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak cinayeti itiraf etmeyen Peter Madsen sonunda suçunu kabul etti.

Bir belgesel için telefonla görüşme yapılan 49 yaşındaki Madsen, Kim Wall'u öldürüp öldürmediği sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Belgesele göre Madsen, “Suçlu olan tek bir kişi var, o da benim” ifadelerini kullandı.

🇩🇰 L'inventeur danois Peter #Madsen, condamné pour meurtre, a fini par admettre, dans un documentaire, avoir tué la journaliste suédoise Kim Wall. #PeterMadsenhttps://t.co/UQBQcRFB0u — L'essentiel (@lessentiel) September 9, 2020

Ne olmuştu?

Kim Wall, Ağustos 2017’de haber yapmak için Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, daha sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

Daha sonra ‘karbonmonoksit zehirlenmesi’ savını ortaya atan Madsen, Wall'u parçalara ayırdığını kabul etmiş, ancak bu kez de onu öldürdüğü suçlamalarını reddetmişti.