Varşova ile Berlin arasındaki Navalnıy görüşmesinin ses kaydını FSB'ye teslim eden Lukaşenko: Daha bunlar bir şey değil

Lukaşenko, bazı Rus medya temsilcilerine röportaj verdi. Röportaja katılan Govorit Moskva Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Roman Babayan, Lukaşenko'nun Varşova ile Berlin arasındaki Navalnıy'la ilgili görüşmenin ses kaydı hakkındaki sözlerini aktardı.
Babayan, "Lukaşenko 'Bu konuşmanın tamamı bizde var, dinlemek ister misiniz?' diye sordu. Biz de doğal olarak elbette istediğimiz söyledik. Buna üzerine Lukaşenko 'O zaman FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan isteyin, o size dinletir, zira kaydı kendisine verdim. Daha bunlar bir şey değil, sadece 'çiçek' olduğunu söyleyebilirim. Hangi bilgilere sahip olduğumuzu ve henüz hangi 'meyvelerin' geleceğini hayal bile edemezsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.
Rusya Başbakanı Mişustin'le görüşmesinde Lukaşenko, Almanya'dan gelen Navalnıy'ın zehirlendiği açıklamasının Rusya'nın Belarus meselesine karışmaması için yaptırıldığını söyleyerek "Navalnıy'ın zehirlendiği tamamen uydurma" demişti.
"Ne kadar düzenbaz davrandıklarını görüyorsunuz. Bu nedenle bana kalırsa (FSB Başkanı Aleksandr) Bortnikov ve (Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey) Narışkin’in konuyu ciddi bir şekilde incelemesi gerek. Ses kaydını ve metni size vereceğiz. Tüm materyaller bugün yarın incelemeleri için istihbarat servislerinizde olacaktır” diyen Lukaşenko, Almanya Başbakanı Merkel’in yaptığı açıklamaların bir grup uzman tarafından hazırlanmış olabileceğini söylemişti.
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