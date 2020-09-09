Belaruslu muhalif Tihanovskaya: Belarus ve Rusya iyi ilişkilere sahip olmalı

Belarus devlet başkanlığı seçimlerini Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, Belarus ile Rusya'nın iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.

Polonya'nın Karpacz kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Svetlana Tihanovskaya, "Rusya, Belarus'un hayatında çok önemli bir rol oynuyor, zira ülkelerimizi ticari ilişkilerle birbirine bağlı. Rusya'ya sırt çeviremeyiz. Rusya her zaman komşumuz olacak ve bu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Belarus'un tüm komşularıyla iyi ilişkiler istediklerini belirten Tihanovskaya, "Şu anda tüm ülkelerden bize kendi sorunlarımızla bizzat uğraşma fırsatı vermelerini talep ediyoruz" diye konuştu.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.