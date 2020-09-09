Brexit anlaşmasını çiğneyen yasa tasarısı sunan Londra'ya, AB'den ahde vefa uyarısı ve olağanüstü toplantı çağrısı

Britanya Başbakanı Boris Johnson'nın ocak ayında AB ile imzaladığı çıkış (Brexit) anlaşmasını ihlal edecek İç Pazarlar Yasası tasarısı sunması, Birlik'i alarma geçirdi. Johnson'ı uluslararası hukukun ihlali ve karşılıklı güven kaybının yaratacağı zararlarla ilgili uyaran Brüksel, Britanya ile olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Londra'nın Brexit anlaşmasının bazı maddelerini ihlal etme niyetinin ortaya çıkmasının ardından, Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

Britanya Başbakan Yardımcısı Michale Gove ile telefonda görüştüğünü belirten Sefcovic, "Kaygılarımızı güçlü biçimde ilettim. İrlanda ile Kuzey İrlanda Protokolüne tam ve zamanında uyumla ilgili güvenceler talep ettim" dedi.

Komisyon Başkan Yardımcısı, AB-Britanya Çekilme Anlaşması Ortak Komitesi'ni en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağırdığını sözlerine ekledi.

Çekilme Anlaşması Ortak Komitesi, tarafların Brexit anlaşmasının uygulanmasını ve yorumlanmasını denetlemek ile ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla kurulmuştu. Anlaşma gereği tarafların talep etmesi halinde komitenin 30 gün içinde bir araya gelmesi ve sorunları ele alması gerekiyor.

Olağanüstü toplantı çağrısı öncesi AB organlarından tepki yağdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya paylaşımında, Londra'nın AB ile yaptığı Brexit anlaşmasına uyması gerektiğine dikkat çekerek "Britanya hükümetinin Brexit ayrılık anlaşmasını ihlal etme niyetiyle ilgili yaptığı açıklamalardan çok endişe duyuyorum" şdedi.

Von der Leyen, Brexit anlaşmasına uyulmamasının uluslararası hukuku ihlal etmek anlamını taşıyacağını ve bunun güveni zayıflatacağını, gelecekteki müreffeh ilişkilerin temelinin taraf devletlerin yaptıkları antlaşmalara uyma zorunluluğu (Ahde Vefa ilkesi) olduğunu belirtti.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Brexit ayrılık anlaşmasını her iki taraf imzaladı ve onayladı. Bunun tam olarak uygulanması gerekiyor" paylaşımında bulundu.

Michel, uluslararası hukuk ihlalinin kabul edilemez olduğunu, bunun karşılıklı güvene zarar vereceğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de "Brexit müzakerelerinde ilerleme olmamasından endişe duyuyorum" dedi.

Anlaşma sağlamanın AB ve Britanya'nın faydasına olduğuna dikkati çeken Sassoli, "Britanya hükümeti bu yıl imzaladığı anlaşmadaki taahhütleri yerine getirmezse güven ve itibar kaybeder" uyarısını yaptı.