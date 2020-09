Churchill'in SSCB'ye yönelik nükleer saldırı konusunda yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı

Churchill'in, partisinin seçimleri kazanamaması nedeniyle görevini bıraktığı Nisan 1951’de Kent kontluğundaki evinde SSCB'ye yönelik nükleer saldırı konusunda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

The Times’ın haberine göre konuşmanın detayları, The New York Times'ın eski CEO'su ve ABD’li ordu subayı Julius Ochs Adler'in notlarında ortaya çıktı.

'SSCB'ye yönelik İngiliz-Amerikan politikasının yeterince saldırgan olmadığından şikayetçiydi'

Habere göre muhalefet lideri olan 76 yaşındaki politikacı, şampanyasını yudumlarken SSCB'ye yönelik İngiliz-Amerikan politikasının yeterince saldırgan olmadığından şikayet ediyordu. Adlerin notlarında, Churchill'in kendisinden ABD’nin elinde bulunan nükleer bombaların sayısını söylemesini, ayrıca Sovyetlerin cephaneliği ile ilgili değerlendirme yapmasını istediği, ancak kendisinin bu bilgilere sahip olmadığı belirtiliyor.

The Times’ın aktardığı mektupta, Churchill'in bombardıman konusunu sürdürdüğünü ve eğer başbakan olup ABD'nin rızasını almayı başarırsa, SSCB'ye bir dizi koşul sunacağını ve ret cevabı alması halinde ‘20 ya da 30 kente’ atom bombası atmakla tehdit edeceğini” söylediği ifade ediliyor.

Habere göre Churchill, Moskova’nın ültimatomu reddedeceğini ve o zaman saldırıya geçme gerekliliği doğacağını düşünüyordu. Adler ise yanıt olarak ABD tarafının böyle bir şeye asla razı gelmeyeceğini ve nükleer silahları ancak yanıt olarak kullanacağını vurguladı.

'Churchill iktidardayken farklı bir strateji seçti'

Adler’in notlarını keşfeden Exeter Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Richard Toye, Churchill’in SSCB’nin elinde nükleer silahların bulunmadığı Ağustos 1949’dan önce buna benzer bir öneride bulunduğunu belirtti. Toye aynı zamanda, Churchill’in iktidardayken farklı bir strateji seçtiğini ve bu kadar tehditkar davranmadığını vurguladı.

İngiliz uzman, eski İngiltere Başbakanı'nın açıklamalarının daha çok kışkırtma ve ‘oyun unsuru’ olduğuna inanıyor.

Truman'ı da ikna etmek istemiş

2014'te gazeteci yazar Thomas Maier’in çıkardığı ‘When Lions Roar: The Churchills and the Kennedys’ adlı kitabında, 1947'de Churchill'in Cumhuriyetçi Senatör Stiles Bridge'den Kremlin'i yeryüzünden silmek ve Sovyetler Birliği sorununu minimize etmek için SSCB'ye nükleer bomba atması konusunda o zamanki ABD Başkanı Harry Truman'ı ikna etmesini istediği, aksi halde Sovyetlerin 2-3 yıl içinde ABD’ye saldıracağını söylediği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk yıllarda ABD, dünyada nükleer silah sahibi olan tek ülkeydi. SSCB, geliştirdiği ilk atom bombasını 29 Ağustos 1949'da tamamlamış, RDS-1 bombasına Batıda, Sovyetler Birliği eski lideri Joseph Stalin’e atıfla ‘Joe-1’ adı verilmişti.