Midilli’de Yunan polisinden kampları yanan sığınmacılara biber gazlı müdahale

Midilli Adası'nda geçen gece, 12 bin 800 civarında sığınmacının barındığı Yunanistan’ın en büyük sığınmacı kampı olan Moria yanmıştı. Daha önce 35 adet Kovid-19 vakasının tespit edildiği kamptaki yangının kundaklamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yunan Open televizyonunun akşam haberine bağlanan bir muhabir, “Polis özel timi, Moria kampındaki yıkıcı yangında yanmayan çadırları terk eden ve Mitilini şehrine geçmeye çalışan binlerce sığınmacıyı durdurmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Polisin biber gazı kullandığı aktarılırken sığınmacıların yol kenarındaki otu yaktığı, bu yüzden yangın çıktığı ifade edildi.

Muhabir, “Yolda binlerce insan toplandı, çok sayıda aile var” diye konuştu.

Kalabalık içinde çok sayıda kadın ve çocukların olduğu kaydedildi.