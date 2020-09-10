Eski AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Belarus'un muhalif liderlerini Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterme teklifi

Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği’nin Svetlana Tihanovskaya ve halen cezaevinde bulunan eşi Sergey’i Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermesinin güçlü bir sinyal olacağına inanıyorum, böylelikle yıllardır bu barışçıl harekete emek veren tüm Belarusluları onurlandırmış oluruz” diye yazdı.T

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

​Belarus’ta, 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 10.12’sini alarak kaybeden Svetlana Tihanovskaya seçim sonuçlarını reddederek ülke vatandaşlarına sokağa çıkarak iktidarı protesto etme çağrısında bulunmuştu.

Belarus’un, başta başkent Minsk olmak üzere farklı kentlerindeki protesto eylemleri polisle arbede ve şiddet olaylarına dönüşmüştü. Üç kişinin öldüğü ve aralarında çok sayıda polis olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde yaklaşık 7 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Tihanovskaya ülkeden kaçarak komşu Litvanya’ya sığınmıştı. Muhalifler, Tihanovskaya’nın iktidarın baskısı yüzünden kaçtığını iddia ediyor. Sergey Tihanovskiy, düzeni bozma, seçimleri engelleme ve kolluk kuvvetlerine karşı düşmanlık körükleme suçlamalarından Aralık 2019’dan bu yana cezaevinde bulunuyor.