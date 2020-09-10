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    Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen eylemde sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

    Almanya’da binlerce kişi Moria'daki sığınmacıların ülkeye getirilmesini istedi

    © AA / Erbil Başay
    Avrupa
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    Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından Almanya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen eylemlerde sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

    Almanya’nın başkenti Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı'nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığı’nın önüne yürüdü.

    Göstericiler, "Moria'dan Almanya'ya getirin, hemen şimdi", "Yerimiz var", "Sınırlara hayır" ve "Sınır dışı etmeleri durdurun" sloganları atarak, üzerinde "Tüm sığınmacı kamplarını kapatın", "Moria iyi değil", "Kampları boşaltın, hemen kabul edin", "Moria yanıyor hemen tahliye edin" ve "Yazıklar olsun Avrupa Birliği" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

    Eylemde yapılan konuşmalarda sığınmacılara kapılarını açmayan Almanya'nın ve Avrupa Birliği’nin (AB) tutumu eleştirildi ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sığınmacıları ülkeye almasına imkan vermesi gerektiği vurgulandı.

    Gösteriler Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt ve Leipzig, Münih şehirlerinde de düzenlendi.

    Öte yandan Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moria sığınmacı kampından 2 bin kişi almasını talep etti.

    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    Müller, diğer AB ülkelerini de sığınmacıları almaya çağırarak, sığınmacıları kabul etmeye hazır olan AB ülkelerinin bu sorunu çözebileceğini belirtti.

    AB Komisyonu’nun sığınmacı politikasındaki tutumunu da eleştiren Müller, "Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz" dedi.

    Müller, sadece Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarının sorun teşkil etmediğini ifade ederek, "Bir sonraki felaket Balkanlar'da veya durumun dramatik olduğu Lübnan'da beliriyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de Moria Kampı'nda çıkan yangından sonra orada acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

    ‘Herkesin Almanya’ya gelmesiyle çözülmüş olmaz’

    Sığınmacı ve mülteci politikasında AB'nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Laschet, "Almanya'nın tek başına hareket etmekten çok burada daha kapsamlı bir çözüme ihtiyaç var. Bu (sorun), herkesin Almanya’ya gelmesiyle çözülmüş olmaz" dedi.

    Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) genel başkanlığına aday olan Laschet, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i bu konuda AB’ye üye diğer ülkelerinin içişleri bakanlarıyla çözüm bulmaya çağırdı.

    Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria Kampı'nda dün gece farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.

    Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

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    Etiketler:
    Angela Merkel, Horst Seehofer, Avrupa Birliği, Eylem, Evsiz, Kamp, Sığınmacı, Midilli, Yunanistan
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    BBC'de yer alan habere göre polisin Midilli limanına gitmek isteyen sığınmacıları engellediğine dair haberlerin de olduğu ifade edildi. Mültecileri destekleyen Stand by Me Lesvos grubu ise, yerel halktan bazılarının sığınmacıların yakın köylere gitmesini engellediğine ve onlara saldırdığına dair bilgi aldıklarını belirtti.
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