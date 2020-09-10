Macron: Avrupa, Türkiye’ye karşı daha birleşik bir tutum benimsemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın bir bütün olarak daha açık olması ve Türkiye’ye karşı daha birleşik bir tutum benimsemesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ne "Türkiye'ye karşı birleşik ve net bir sese ihtiyacımız var" diye seslendi. Ancak Macron, AB'nin Türkiye ile gerilimi artırmak istemediğini vurguladı.

Akdeniz'e kıyısı olan AB üyelerinin Korsika'da yapacağı toplantı öncesi konuşan Macron, "Niyetini netleştirmek Türkiye'ye kalmış" dedi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki faaliyetleri ışığında 'Türkiye'nin artık bir ortak olmadığını ilan etmek' gerektiğini savunan Macron, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kabul edilemez davranışlarına karşı Avrupa’nın kararlı olması gerektiğini' söyledi.

MED7 ülkeleri olarak bilinen Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Kıbrıs ve Yunanistan’ın katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Toplantının, Avrupa Konseyi’nin yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül’de alacağı kararlara etki etmesi bekleniyor.