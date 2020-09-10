Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı Kiev'de yakalandı

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, servisin, Interpol tarafından aranılan IŞİD liderlerinden birini yakaladığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin eski Sovyet ülkesi uyruklu ve IŞİD’in üst yönetiminde olduğu kaydedildi.

Şüphelinin Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'in yardımcılığını yapmış olduğu belirtilen açıklamada, Suriye ve Irak'ta saldırılar ve militanların eğitiminde görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin 2018'de sahte belgelerle Ukrayna'ya giriş yaptığı, aynı zamanda örgütün hücre evlerini yönetmeye devam ettiği kaydedildi.

Kiev'de yakalanan şüphelinin 40 gün süreyle gözaltında tutulacağı belirtilen açıklamada, iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2017'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

IŞİD’in İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2016'da düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.