'Aleksey Navalnıy kendine geldi'

Birkaç gün önce komadan çıktığı duyurulan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın tamamen kendine geldiği belirtildi. Navalnıy'ın sözcüsü ve arkadaşı ise çıkan haberleri abartılı buldu.

Der Spiegel ve The Insider'ın, kaynaklarına dayandırdıkları haberlerine göre Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumu düzeldi.

The Insider'in edindiği bilgilere göre Navalnıy, komaya girmeden önce yaşadıklarını, uçakta kendini kötü hissetmeye başladığı ana kadar hatırlıyor. Doktorlar, Navalnıy'ın fiziksel açıdan yüzde 90, psikolojik açıdan ise yüzde 100 oranında iyileşme gösterebileceğini düşünüyor.

Der Spiegel, Navalnıy'ın yeniden konuşabileceğini ve yaşadığı olayın detaylarını anımsayabileceğini belirtti. Dergi, Navalnıy'ın açıklamalarının Rus muhalifi zehirleme sürecini organize edenler için tehlikeli olabileceğini yazdı.

Der Spiegel, daha önce sadece doktorların ve eşinin girebildiği Navalnıy'ın odasına artık ziyaretçi kabul edildiğini ancak güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve ziyaretçilerin üç güvenlik kordonundan geçmesi gerektiğini belirtti.

Der Spiegel'in haberine ilişkin bir açıklama yapan muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, "Navalnıy'ın bilincinin açıldığını ve çevresindekilere tepki verdiğini pazartesi günü belirtmiştik ancak haber çok fazla abartılmış ve çok sayıda belirsizlik içeriyor" dedi.

Meduza'ya konuşan Navalnıy'ın arkadaşı Leonid Volkov da, "Der Spiegel'in yazdıkları doğru olsaydı memnun olurdum ancak maalesef bu haberde çok fazla sayıda hatalı bilgi yer alıyor" diye konuştu.

Berlin polisinden Sputnik'e yapılan açıklamada ise "Der Spiegel'in bu bilgileri nereden aldığını bilmiyoruz. İlkesel olarak güvenlik önlemleri hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerine yer verildi.