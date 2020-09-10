AB, Rusya'ya yaptırımların süresini yeniden uzattı

Avrupa Birliği (AB), 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını bozmaya veya tehdit etmeye devam eden' Rusyalı kişi ve kuruluşlara yönelik kişisel yaptırımları 6 ay daha uzattı.

2014'te Ukrayna'da yaşanan siyasi gelişmelerin yaşandığı ve Kırım'ın Rusya topraklarına geri döndüğü dönemden bu yana Rusya'ya yaptırım uygulayan AB, yaptırımların süresini bir kez daha uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre 15 Eylül'de sona erecek olan 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını bozmaya veya tehdit etmeye devam eden' Rusyalı kişi ve kuruluşlara yönelik kişisel yaptırımların süresi 15 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

175 kişi ve 44 kuruluşu hedef alan yaptırımlar, seyahat kısıtlaması getirilmesini ve AB'deki varlıkların dondurulmasını öngörüyor.

AB'nin yaptırımların 15 Mart 2021'e kadar geçerli olmasını öngören karar, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB mevzuatına göre yaptırımların süresinin uzatılması için 27 üye ülkenin tamamının onayı gerekiyor.