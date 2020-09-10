‘Miçotakis ve Macron savunma işbirliği konusunda anlaştı’

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, iki ülke arasında stratejik ilişkilerin kurulması ve savunma alanında işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz katılımıyla Korsika Adası’nda düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi öncesinde Yunanistan Başbakanıve Fransa Cumhurbaşkanıarasında bir görüşme gerçekleşti.

Yunan hükümetindeki kaynaklar, iki liderin stratejik ilişkiler ve savunma işbirliğine ilişkin anlaşmaya ulaştığını aktardı. Anlaşmaya ilişkin detayların, Miçotakis’in önümüzdeki hafta sonu Selanik’te yapacağı konuşma sırasında açıklanacağı ifade edildi.

Yunanistan ve Fransa liderlerinin, Türkiye’ye yönelik strateji üzerinde de anlaştığını bildiren kaynaklar, “Provokasyonlar bitiyor ve görüşmeler başlıyor, aksi takdirde yaptırımların yolu açılıyor. Yunanistan yalnız değil. Yanında çok sayıda partneri var ve bunun Avrupa-Akdeniz Forumu’nun sonuç bildirgesine de yansıması bekleniyor” ifadesini kullandı.