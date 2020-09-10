Macron: Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden bir araya gelmek istediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Macron, açıklamasında "Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz" dedi.

Fransız lider ayrıca Twitter hesabından "Pax Mediterranea!" (Akdeniz Barışı) paylaşımında bulundu.

Pax Mediterranea ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2020

Sabah saatlerindeki açıklamasında AB'ye "Türkiye'ye karşı birleşik ve net bir sese ihtiyacımız var" çağrısı yapan Macron, AB'nin Türkiye ile gerilimi artırmak istemediğini kaydetmişti.