AB’nin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinin liderlerinden, Türkiye’ye yaptırımların genişletilmesi önerisi

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye’nin çatışmacı eylemleri karşısında Kıbrıs ve Yunanistan’a tam destek ve dayanışma ifade edilirken Ankara’ya karşı yaptırımların genişletilmesi önerildi.

Korsika Adası’nda düzenlenen Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin ana gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz’deki gerilim oldu.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nin yaydığı sonuç bildirgesinin metninde, “Egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Türkiye’nin çatışmacı eylemleri karşısında Kıbrıs ve Yunanistan’a tam desteğimizi ve dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz. Bölgedeki tüm ülkeleri uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası deniz hukukuna saygı göstermeye ve tüm tarafları anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

AB ve Almanya’nın, deniz alanı sorunuyla ilgili Yunanistan ve Türkiye arasında diyalogu yeniden başlatmaya yönelik arabuluculuk çabalarına destek verildiği aktarılan açıklamada, “Türkiye ile görüşmelere Kıbrıs Hükümeti’nin davet edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırılmasının iyi niyetle, uluslararası hukuka tam saygı içinde ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesine uygun olarak diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydediyoruz” dendi.

Yedi ülke liderinin, “Türkiye’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki tek taraflı ve yasadışı faaliyetlerini sona erdirmesine yönelik AB’nin tekrarlanan çağrılarına yanıt vermemesinden üzüntü” duyduğu ifade edildi.