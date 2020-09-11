E3 ülkeleri: İran nükleer taahhütlerini yerine getirmelidir

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, E3 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Kent şehrinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drain'la bir araya geldi.
Raab, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "E3 ülkeleri toplantısının sonucu olarak, İran asla bir nükleer silah geliştirmemeli, nükleer taahhütlerine uymalı ve JCPOA'yı korumalıdır. İran'a hesap sormakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Iran must never develop a nuclear weapon. It must comply with its nuclear commitments & preserve the JCPoA – that was the conclusion of the E3 when I met with @HeikoMaas 🇩🇪 & @JY_LeDrian 🇫🇷 today. We are committed to holding Iran to account pic.twitter.com/l9qyyS9CAd— Dominic Raab (@DominicRaab) September 10, 2020
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