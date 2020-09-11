Fransa'da cinsiyet eşitliği bakanlığı danışmanı yasaklamaya kalkışınca, 'Erkeklerden Nefret Ediyorum' kitabı yok sattı

Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı'nın bir danışmanın adı sanı duyulmamış bir feminist aktivistin küçük bir yayınevinden çıkan 'Erkeklerden Nefret Ediyorum' isimli kitabını yasaklama girişimi ters tepti. İkinci baskısı da tükenen kitabın yeni baskısı için büyük bir yayınevi devreye girerken İngilizceye çevrilmesi için seferberlik başladı.

Fransa'da genç bir kadının sadece arkadaşları ve blogunun az sayıdaki okuruna hitap etme düşüncesiyle yazdığı ve küçük bir yayın evi tarafından basılan 'Moi les hommes, je les déteste' (Erkeklerden Nefret Ediyorum) isimli kitapçığı, bir hükümet danışmanının ceza davası tehdidiyle toplatılmasını istemesinin ardından, yok sattı. Gönüllülerin kurduğu Monstrograph isimli yayınevi, ilk baskının 450 nüshasının ardından ikinci baskının 2500 nüshasının da tükenmesi üzerine 'daha büyük bir yayınevi devreye girmezse kapasitesinin daha fazlasını basmaya yetmeyeceğini' duyurdu. Bunun üzerine henüz adı açıklanmayan büyük bir yayınevinin 'Erkeklerden Nefret Ediyorum'un yeni baskılarını üstlenmek üzere devreye girdiği basına yansıdı.

I Hate Men: Attempts to ban feminist French pamphlet sends sales skyrocketing https://t.co/VzaVazaa3K — Irish Times Culture (@IrishTimesCultr) September 10, 2020

'Erkeklerden Nefret Ediyorum' kitabı ile yazarı Pauline Harmange'ın bir anda şöhrete kavuşmasını ise Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı'na danışmanlık yapan Ralph Zurmely'nin yasaklama girişimi sağladı.

Bakanlık danışmanı Zurmely, Monstrograph'a gönderdiği mektupta, 'toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini' söyleyerek kitabın toplatılmaması halinde ceza davası açılmasıyla tehdit etti.

Lille kentinde 11 kedisi ve 29 yaşındaki kocası Mathieu ile yaşayan 25 yaşındaki aktivist-yazar Harmange ise 'kesinlikle erkekleri sevmeme hakkımız olmalı' derken, yayınevi 'nefrete teşvik' suçlamasını reddederek kitabı 'misandriyi (erkek düşmanlığını) kız kardeşliğe alan açmanın bir yöntemi olarak savunan put kırıcı bir feminist metin' diye tanımladı.

😂 Book called “I Hate Men” sells out in France after government official attempted to ban it https://t.co/O1DSkFgBaE — Evan Kirstel #RemoteWork (@EvanKirstel) September 11, 2020

Tanıtımında kitabın 'kadınların erkeklerden nefret etmeleri için geçerli sebepleri olup olmadığını araştırdığı' belirtilirken 'erkeklere yönelik kızgınlığın ifade edilmesinin, izin verilirse, aslında eğlenceli ve özgürleştirici bir yol olduğu' dile getiriliyor.

Yayınevinin kurucularından Colline Pierre, "Kitabın adı provokatif olabilir, ama dili ölçülü. Kendini sürekli bir erkeklere mecbur bırakmamaya veya onlarla uzlaşmamaya davet niteliğinde. hiçbir yerinde yazar şiddete kışkırtmıyor" dedi.

Zurmely'nin yayınevine gönderdiği mektubun Mediapart tarafından yayımlanması ve ardından Harmange'ın sosyal medyada hakaret ve tehditlere maruz kalması üzerine, Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı'ndan danışmanla arasına mesafe koyan bir açıklama geldi.

Açıklamada dava tehdidinin danışmanın kişisel girişimi olduğu ve bakanlıktan tamamen bağımsız şekilde yapıldığı belirtildi.

Fakat Zurmely, Mediapart'a verdiği demeçte, kitabın satışı devam ederse yayıncısının doğrudan doğruya suça iştirak etmiş olacağını, dolayısıyla kendisinin dava açılması için savcılığa başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

Ancak Nouvel Observator dergisi, o zaman mizojini (kadın düşmanlığı) gerekçesiyle erkek yazarların kitaplarının da toplatılması gerekeceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Fransa'nın bir numaralı gündem maddesine dönüşen Harmange, İngiliz gazetesi The Guardian'a demecinde, bakan danışmanının yaklaşımıyla ilgili "Şok oldum. Bu adam kadın ile erkekler arasındaki eşitlikten sorumlu devlet bakanlığında çalışıyor, görevi cinsel taciz ve tecavüzlere karşı bir şeyler yapmak. İşini yapmak yerine küçük bir feminist kitapla ilgili kaygı duyması çok acayip" dedi.

'Erkeklerden Nefret Ediyorum'un İngilizceye çevrilerek Britanya'da da basılması için ada yayıncılarının yarışa girdiği belirtildi.