Macron: Türkiye ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki rolü endişe verici

Doğu Akdeniz'i 'çatışmalar sahnesi' olarak niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Rusya'nın bu bölgede oynadığı rolden endişe duyduğunu belirtti.

Macron, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz katılımıyla Korsika Adası’nda düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gerilimli sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Günümüzde Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'da devam eden çatışmaların sahnesi haline geldi" dedi.

Hegemonik saiklerle hareket eden tarihi ülkelerin bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını öne süren Macron, "Bu bağlamda Türkiye ve Rusya'nın rolü endişe verici" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki başlıca sorunlar arasında özellikle göç hareketlerinin düzenlenmesi bulunduğunu kaydeden Macron, "Bu konuda Yunanistan'la dayanışma içinde olduğumuzu temin etmek isterim. Fransa, Almanya'yla varılan mutabakat çerçevesinde Moria sığınmacı kampındaki çocukları kabul etmeyi planlıyor" diye ekledi.

Zirvede bir görüşme yapan Macron ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, iki ülke arasında stratejik ilişkilerin kurulması ve savunma alanında işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.