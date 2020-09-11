Sırbistan Dışişleri’nden ABD’nin Balkanlar’daki varlığını artırmasına destek

Sırbistan-ABD Dostluğu Kongresi’nin 11 Eylül saldırısı anısına düzenlediği “Hatırlıyoruz ve ABD’nin yanındayız” adlı konferansta konuşan Dacic, “Geçen hafta Washington’da Belgrad ve Priştine arasında imzalanan anlaşma, ABD ve Başkan Donald Trump’ın belirleyici rolü olmasaydı olmazdı. Anlaşma, Kosova sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulma sürecinde ABD’nin anahtar partnerlerimizden biri olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
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Sırp Bakan, “Birlikte tek bir hedef için çabalıyoruz, barışı korumak ve yaşam için daha müreffeh ve daha çekici Batı Balkanlar inşa etmek. Bu göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin bölgedeki ekonomik ve politik varlığını artırma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.
Dacic, “ABD, bölgede bu niyetlerin uygulanmasında Sırbistan’ın kilit ortaklarından biri olmaya devam ediyor” diye altını çizdi.
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