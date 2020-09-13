Fransa’da koronavirüs vakalarında günlük artış rekor düzeyde

Günlük vaka sayısındaki artışın hızının kesilmediği Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 561 vaka görüldü. Bunun pandeminin başlangıcından beri en yüksek günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Fransa’nın ulusal sağlık ajansı Sante Publique, günlük koronavirüs vakalarında pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek değerin kaydedildiğini, son 24 saatte ülkede 10 bin 561 yeni vakanın kaydedildiğini açıkladı.

Geçen perşembe ise Fransa’da koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 843 olarak verilmişti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Fransa’da Kovid-19 toplam vaka sayısı 373 bin 911’e ulaştı, çoğu hastanelere yatırılan toplam 30 bin 910 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta ülkede 2 bin 400 kişi hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı ise 417.

Geçen ay sonu Paris yönetimi, kent halkı için açık havada maske takmayı zorunlu hale getirmişti. Bu önlem, koşmaya çıkanları dahi kapsıyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, “Virüs tüm ülkede yayılmaya devam ediyor. Eğer yeterince etkili önlemler almazsak hastalananların sayısı yine artabilir” açıklamasında bulunmuştu.