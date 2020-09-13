Ukraynalı vekil: Zelenskiy’i devirmek için darbe hazırlanıyor

Ukrayna'da yayın yapan ZİK televizyonuna konuya ilişkin açıklama yapan Rada milletvekili Renat Kuzmin, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i güç kullanarak devirmeye yönelik sürecin başlatıldığı iddiasını ortaya attı.

Kuzmin, “Devlet kurumlarında, kolluk kuvvetlerinde ve ordu dahil olmak üzere emniyet teşkilatlarında, mevcut devlet başkanından memnun olmayan ve darbeye katılmaya hazır oldukça büyük bir insan grubu bulunuyor” diye konuştu.

Ukraynalı vekil, darbe hazırlık çalışmalarının eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun ekibi tarafından yapıldığını, bu kişilerin elinde halen eylemlerini haklı gösterecek bir bahanenin olmadığını savundu.

Daha önce Yüksek Rada vekillerinden İlya Kiva da, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 24 Ağustos'ta kutlanacak Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde darbe yapmayı planladığını ileri sürmüştü.