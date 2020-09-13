Fransa'da dekoltesi nedeniyle müzeye alınmayan kadın için FEMEN aktivistlerinden eylem

Paris'in en büyük müzelerinden biri olarak bilinen ve dünyanın en ünlü nüdist eserlerinin sergilerine ev sahipliği yapan Musée d’Orsay, bu kez FEMEN aktivistlerinin eylemine sahne oldu.

İddialara göre, 'Jeanne' isimli bir edebiyat öğrencisi, 'göğüs dekolteli kıyafetinin müze kurallarına uygun olmadığı' gerekçesiyle müzeye alınmadı. Musée d’Orsay'a girebilmesi için dekoltesini kapatması gerektiği söylenen kadın duruma itiraz edince, müze yönetimi 'Kural, kuraldır' yanıtını verdi.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

​Genç kadının müze yönetiminin bu uygulamasına maruz bırakılmış olması, dünya çapında tepkiye yol açtı. 'Ayrımcılık' ve 'cinsiyetçilik' ile suçlanan müzeye FEMEN aktivistlerinden de tepki geldi.

FEMEN aktivistleri, müzede sergilenen eserlerin önünde üstlerini çıkararak, göğüslerinin üzerine Jeanne'e destek mesajları yazdılar.

A group of #Femen activists held a flash demonstration at a museum in #Paris' city centre, on Sunday, after a woman was reportedly denied entry because of her cleavage.#France pic.twitter.com/JrHHH9lJMK — Ruptly (@Ruptly) September 13, 2020

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