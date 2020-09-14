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    Emmanuel Macron ve Marine Le Pen

    Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a Türkiye desteği

    © REUTERS / Eric Feferberg
    Avrupa
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    Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Le Pen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım" dedi.

    Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

    '​Erdoğan provokasyon yapıyor'

    Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor" dedi.

    Macron, 'Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız' demişti

    Macron, 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Erdoğan, 'Şahsımla daha çok sıkıntın olacak' diye yanıt vermişti

    Emmanuel Macron
    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. 'Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım' dedim" şeklinde yanıt vermişti.

     

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    Etiketler:
    Afrika, Korsika, Recep Tayyip Erdoğan, Marine Le Pen, Ulusal Birlik Partisi (RN), Emmanuel Macron, Türkiye, aşırı sağcı, aşırı sağ, sağcı, Fransa
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