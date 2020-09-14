Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a Türkiye desteği

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Le Pen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım" dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

📹 "Les menaces d'#Erdogan à l'encontre d'Emmanuel Macron visent en réalité la France. Face à ces menaces, et malgré nos millions de désaccords, je suis résolument derrière le Président de la République française. Erdogan est dans une démarche de provocation." @LCI #Turquie pic.twitter.com/0iAIe3roTu — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 13, 2020

'​Erdoğan provokasyon yapıyor'

Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor" dedi.

Macron, 'Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız' demişti

Macron, 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 'Şahsımla daha çok sıkıntın olacak' diye yanıt vermişti