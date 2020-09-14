Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde, ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı.

DHA'nın Yunan medyasından aktardığına göre, Yunanistan ile ABD, Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacak.

Haberde ayrıca, Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği belirtildi. Tatbikatı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu’nun da takip edeceği kaydedildi.

Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği ifade edildi.