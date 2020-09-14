Rus paraşütçüler tatbikat için Belarus’a gidiyor

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 76. Muhafızlar Hava Saldırı Birliği’nde görevli askerlerin Brestskiy poligonunda düzenlenecek Slav Kardeşliği-2020 uluslararası terörle mücadele tatbikatı için Belarus’a gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, “2020 Uluslararası Faaliyet Planı’na uygun olarak, 2015 yılından bu yana her yıl düzenlenen ‘Slav Kardeşliği’ Belarus-Rus ortak taktik tatbikatı, 14-25 Eylül tarihleri arasında Belarus'taki Brestskiy poligonunda gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre iki ülkenin paraşütçüleri, taktik görevlerin yerine getirilmesi sırasında birliklerin arasındaki koordineli etkileşim konularını çalışacak. Rusya’dan tatbikata yaklaşık 300 asker ve 70’e yakın askeri araç katılacak.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından Rus askerler, Rusya’da kalıcı olarak konuşlandıkları üsse geri dönecek.

Daha önce Rusya ve Belarus ile birlikte ‘Slav Kardeşliği’ tatbikatına katılan Sırbistan ise, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Batı ve Çin’in katılımıyla düzenlenen askeri tatbikatlara katılımını geçici olarak askıya aldığı için bu yıl tatbikatta yer almayacak.