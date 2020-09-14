Johnson'ın salgın tedbirlerini hiçe sayarak oğlu için gizli vaftiz töreni düzenlemesi tepki çekti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın, koronavirüs salgınına rağmen oğulları Wilfred için haftasonu kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlediği ortaya çıktı. Olay, İngiliz halkının tepkisini çekti.

İngiltere’de koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine düğün, dini tören gibi etkinliklerine kısıtlama getirilmesine rağmen, Başbakan Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın, oğulları Wilfred için kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlemesi tepkilere neden oldu.

Boris Johnson and fiancé Carrie Symonds hosted 'Covid secure' baptism for son https://t.co/jNRHnsgIhr — Sun Politics (@SunPolitics) September 13, 2020

Vaftiz törenine aile dostlarının ve aile üyelerinin katıldığı ifade eden İngiliz basını, konuya ilişkin Başbakanlık konutu Downing Street’ten herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. İngiliz medyası Johson'un vaftiz törenine katılmasının ardından birçok vatandaşın "Kısıtlama varken, Başbakan neden vaftiz töreni düzenliyor?" ifadeler ile tepki gösterdiğini yazdı.

Törene katılan bir kaynak ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Boris ve Carrie’nin bu yıl yaşadığı o kadar şeyden sonra Wilfred’i vaftiz etmek çok özel bir andı. Bu anı az sayıda insanla paylaştılar. Tören, sade ve güzeldi. Çok özel bir an olduğu için fotoğraf yayınlamayı planlamıyorlar” dedi.

Johnson ve Carrie Symonds’ın bebekleri Wilfrred, 29 Nisan'da dünyaya gelmişti.