İngiltere Başbakanı Johnson, 'AB'nin Birleşik Krallık'ı parçalama gücüne' karşı destek istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın, AB'nin Birleşik Krallık'ı parçalama gücüne karşı sigorta olduğunu söyledi ve İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından yasanın memnuniyetle karşılanması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Anlaşması'nı ihlal edeceğini kabullendiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın Avam Kamarasında görüşülmesine devam edildi.

Görüşmeler kapsamında konuşan Johnson, tasarının "İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne" önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtti.

Johnson, milletvekillerini Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticareti 'korumak' için metne oy vermeye çağırdı.

Tasarının amacının, AB'nin Birleşik Krallık içindeki ticareti engellemekle tehdit ederek Brexit Anlaşması'nı bir tür koz olarak kullanmasını önlemek olduğunu kaydeden Johnson, "Bu bir koruma, bir güvenlik ağı, bir sigorta poliçesi ve çok mantıklı bir önlem" dedi.

Johnson, AB'yle bir ticaret anlaşmasına varılması durumunda yasayla bakanlara verilecek yetkilerin asla kullanılmayacağını vurgulayarak "Ama şimdi yapamayacağımız şey, AB'deki muadillerimizin ülkemizi parçalama gücüne sahip olduklarına ciddi bir şekilde inandıkları bir duruma tahammül etmek" diye konuştu.

Johnson'ın çağrısına rağmen lideri olduğu Muhafazakar Parti üyesi bazı milletvekilleri, tasarıya hayır oyu vereceğini duyurdu.

Bunlar arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Sacid Javid, metni okuduğunu ve İngiltere'nin neden böyle bir değişikliğe gerek duyduğunu anlayamadığını belirtti.

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Tasarının yasalaşması durumunda bakanlar, daha önce işletmelere yapılacak devlet yardımları konusunda üzerinde uzlaşılmış anlaşmaları da geçersiz kılabilecek. Bu da AB ile İngiliz şirketleri arasında haksız rekabete yol açabilecek.

AB 20 gün süre verdi

AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis'in tasarının "uluslararası hukuku sınırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söylediği düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de yaptığı açıklama, Londra'ya ay sonuna kadar süre vermiş, aksi halde Avrupa Adalet Divanına gidecekleri tehdidinde bulunmuştu.