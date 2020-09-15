Johnson'ın, 'AB'nin Birleşik Krallık'ı parçalama gücüne' karşı sigorta olarak gördüğü yasa tasarısı ilk oylamayı geçti

İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek 'İç Piyasalar Yasa Tasarısı' parlamentodaki ilk oylamayı geçti. Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkesten tasarı için destek istemişti.

İngiltere'de tüm gün süren görüşmelerin ardından yasa tasarısı, 263'e karşı 340 oyla kabul edildi.

Uygulama gereği, tasarının cuma gününe görüşülmesine devam edilecek. Bu süreçte, verilecek değişiklik önergeleri oylanacak, olası değişikliklerin ardından tasarı yeniden oylamaya sunulacak.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekillerin de tepki gösterdiği tasarı için çok sayıda değişiklik önergesi verilmesi bekleniyor.

Bunlar arasında Muhafazakar Parti'den Bob Neill'in, bakanların Brexit Anlaşmasını ihlal eden yetkilileri kullanmadan önce parlamentodan onay almasını öngören bir önerge de bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tasarının AB'nin Birleşik Krallık'ı 'parçalama gücüne' karşı sigorta olduğunu belirterek, "Tasarı, İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı" demişti.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticaretin aksamadan sürdürülmesini öngören tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Geçen sene varılan Brexit Anlaşması'na göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecek.

İki taraf arasında bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda, AB Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında gıda nakliyatına engel getirebilecek.