Almanya, Yunan adalarındaki 1500 mülteciye kapılarını açmayı planlıyor

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria’da yaşanan yangının ardından bir kez daha sığınaksız kalan mültecilerin dramı sürerken, Almanya’dan iyi haber geldi.

Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, mültecilerden 1500’ünü daha Almanya’ya kabul etmek konusunda anlaştığı duyuruldu.

Reuters haber ajansına açıklama yapan kaynaklar, iltica başvurusu onaylanan mültecilere kapıların açılacağını belirtti, ayrıca mülteci kabulünün Midilli Adası ile sınırlı kalmayacağını da ekledi. Kaynaklar talebin Seehofer’den geldiğini, Merkel’in de buna onay verdiğini söyledi.

Koalisyon ortaklarının kabul edilecek mültecilerin net sayısı konusunda birkaç gün içinde anlaşmaya varması bekleniyor.

Bölgesel ve yerel siyasetçilerin yanı sıra Alman kamuoyu da federal hükümete daha fazla mülteci kabul edilmesi konusunda çağrı yapıyor.

Almanya hâlihazırda, Midilli’deki 100-150 kadar refakatsiz mülteci çocuğu almayı kabul etmişti.

Koronavirüs vakalarının ortaya çıkması nedeniyle karantina altında olan Moria kampı, iki gün peş peşe çıkan yangında büyük oranda kül olmuştu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan olmamış, ancak sığınaksız kalan yaklaşık 13 bin mülteci adadaki otoyollarda gecelemeye başlamıştı.

Yunan adalarındaki kamplarda toplamda 30 bin mültecinin barındığı tahmin ediliyor.