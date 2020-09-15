Yunan Başbakanı: Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazırız

Atina'yı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e çıkardığı Oruç Reis sismik araştırma gemisini Antalya Limanı'na çekmesinin ardından, Yunanistan'dan önemli açıklama geldi.

Atina'yı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Ankara'nın provokasyonlara son vermesi halinde, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Öncesinde Atina'nın inkar etmesine rağmen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in teyidi eşliğinde Türk-Yunan askeri heyetleri NATO karargahında görüşmeler yürütmüştü.

Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri ise 2016’da durma noktasına gelmişti.

Doğu Akdeniz krizine çözüm için Ankara'ya Atina ile diyalog çağrısı yapan AB, aksi takdirde bu ayki liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım kararı almakla tehdit etti.

Diyalog için Türkiye’den gemilerini Doğu Akdeniz’den çekmesini isteyen Atina'nın bugünkü "Görüşmeye hazırız" açıklaması öncesinde Oruç Reis'in Türkiye'ye dönüşünü ana muhalefet partisi CHP 'taviz' diye niteledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bunun bir taviz olmadığını, Oruç Reis’in limana bakım ve ikmal için geri çekildiğini söyledi.

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmaları için 1 Eylül’de ilan edilen Navtex’in süresi 12 Eylül akşamı dolarken önceki gidişatın tersine bu kez tekrar uzatılmadı.