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    Belarus Savunma Bakanlığı dış tehditler karşısında güç kullanma seçeneğini dışlamıyor

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    Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Voinov, ülkeye yönelik doğrudan askeri tehditler karşısında güç kullanma seçeneğini dışlamadıklarını belirtti.

    Belarus-Rusya
    © RT .
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    Belarus Savunma Bakanlığı uluslararası askeri işbirliğinden sorumlu Bakan Yardımcısı Voinov, bakanlığın ülkeye yönelik doğrudan askeri tehditler karşısında güç kullanma seçeneğini dışlamadığını, bu tür durumlarda Rusya ve Belarus Birlik Devleti’nin ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) imkanlarının kullanılabileceğini ifade etti.

    ‘NATO ve komşu ülkeler askeri imkanlarını geliştiriyor’

    Son yıllarda güvenlik alanındaki durumun daha çalkantılı hale geldiğine, sadece NATO üyelerinin değil, aynı zamanda Belarus'a komşu olan devletlerin de askeri potansiyellerini geliştirdiğine dikkat çeken Voinov, ülke sınırlarının yakınında NATO ülkelerinin katılımıyla tatbikatların yapıldığını vurguladı.

    Tümgeneral Voinov,  aynı zamanda hem iç, hem de dış güçlerin Belarus’un içindeki istikrarı bozmaya çalıştıklarına işaret etti.

    “İç istikrarsızlık ortamında sınır komşularımızın ve diğer ülkelerin ülkemizdeki istikrarı bozmaya yönelik etkileşimi, dış etkenlere karşı tutumumuzu değiştiriyor. Ve daha önce tehdit olarak görmediğimiz şeyler, şu anki ortamda tamamen farklı bir anlam kazanıyor” diyen Voinov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bunun da ötesinde, diğer şeylerin yanı sıra, Belarus’a karşı açık askeri saldırı olması ve silahlı çatışmanın çıkması durumunda, Birlik Devleti ve KGAÖ kanalından mevcut anlaşmalar çerçevesinde doğrudan askeri tehditler karşısında güç kullanma seçeneğini dışlamıyoruz.”

    ‘Karşılıklı yarara dayalı askeri işbirliğine hazırız’

    ‘Bazı Polonyalı askeri uzmanların Belarus Cumhuriyeti’ndeki iktidar değişikliğine güçle destek verme olasılığının değerlendirilmesine’ ve Grodno bölgesinin Belarus’tan ayrılmasına yönelik açıklamaları söz konusuyken Birlik Devleti ve KGAÖ çerçevesindeki desteğin ‘güncel’ hal aldığını söyleyen Voinov, aynı zamanda Belarus’un karşılıklı yarara dayalı askeri işbirliğine, güvenliği sağlama mekanizmalarına katılmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

    Voinov, “Ancak, birilerinin bizimle ilişkileri geliştirmek istemiyorsa, biz de arkadaşlık kurmaya çok hevesli olmayacağımızı söylemek isterim. Biz karşılıklılık ilkesine göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    NATO, Belarus
    Topluluk kurallarıTartışma
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