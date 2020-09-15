Goldman Sachs: İngiltere için anlaşmasız Brexit koronavirüsten daha maliyetli olacak

CNBC’nin aktardığına göre, Goldman Sachs uzmanları, Brexit ile ilgili ticari anlaşmadan vazgeçilmesinin, 'en korkunç pandeminin' sonuçlarından '2-3 kat daha etkili' olacağı tahmininde bulundu. Uzmanların görüşüne göre, anlaşmanın bu yılın sonuna kadar imzalanmaması halinde, ihracatçılar için daha yüksek maliyet tehdidi ortaya çıkacağı kaydedildi.

İngiliz ekonomisinin gelecek yıl daha kötü performans sergileyeceğini belirten Gavekal Research kurucusu Anatole Kaletsky, ülkenin şimdiden tarihin en büyük düşüşü yaşadığını, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20.4 küçüldüğünü kaydetti.

İngiltere’nin kamu borcu temmuzda, tarihte ilk kez 2 trilyon poundu geçti. Ayrıca yatırımcılar da Brexit sonrası ülkeden yüz çevirmiş durumda.