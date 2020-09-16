Belarus muhalefeti demokratikleşmeye karşılık AB’den 4 milyar dolar istedi

Belarus’ta muhalif liderlerden Latuşko, ülke ekonomisinin istikrara kavuşturulması için 3 ila 4 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu rakam, Rusya’nın verdiği krediden 2.6 kat daha fazla.

Belarus muhalefetinin kurduğu Koordinasyon Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Pavel Latuşko, ülke ekonomisini istikrara kavuşturabilmeleri için 3 ila 4 milyar dolar dış yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu parayı, Belarus’un demokratikleşmesi şartıyla almayı beklediklerini dile getiren Latuşko, kamu borcunun yeniden yapılandırılması için gereken bu mali yardımın Avrupa Birliği tarafından sağlanması gerektiğini kaydetti.

Latuşko, bugünkü basın toplantısında, “Gerçekten demokratik bir Belarus’u inşa etme yoluna gireceğimiz o tarihi an açısından, Belarus’un demokratikleşmesini destekleyecek bir eylem planı bekliyoruz” diye konuştu.

“Doğu ülkesi” olarak nitelendirdiği Rusya’nın Belarus’a garanti ettiği 1.5 milyar dolarlık kredinin, “Rusya’nın bir cebinden Rusya’nın ikinci cebine para aktarma” ve temerrütten kısa vadeli kurtuluş olduğunu dile getiren muhalif lider, gerçek tablonun ancak Belarus Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı verilerine erişilmesi durumunda ortaya çıkabileceğini söyledi.