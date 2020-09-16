Almanya Yunan adalarından sığınmacıları kabul etme kararı aldı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Yunanistan'daki 408 sığınmacı aileden 1553 kişinin Almanya'ya getirilmesine karar verdiği bildirildi.

Seibert, ayrıca ailesi bulunmayan 150 sığınmacı çocuk ve gencin daha Almanya'ya getirileceğini duyurdu.

Steffen Seibert, tedaviye muhtaç durumdaki 243 sığınmacı çocuk ve birinci derece akrabalarının Almanya'ya alınması sürecinin de devam ettiğini bildirdi.

Almanya bu kararla son dönemde Yunanistan'a ait adalardan 2 bin 750 sığınmacının ülkeye girişlerine izin vermiş olacak.