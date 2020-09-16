AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Türkiye haritada yakın olmasına rağmen aramızdaki mesafe artıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi, Yunanistan ve Kıbrıs'a gözdağı vermeye çalışmaması konusunda uyardı. Leyen ayrıca, "Türkiye haritada yakın olmasına rağmen aramızdaki mesafe artıyor" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıllık AB'nin Durumu konuşmasında Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapmak gibi önemli işler yapan kilit bir ortak olduğunu söyleyen Von der Leyen, 'Bunların hiçbirinin komşularına yönelik gözdağı girişimleri için gerekçe olmadığını' söyledi.

'Türkiye her zaman önemli bir komşu olacak'

Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimlere de değinen AB Komisyonu Başkanı, "Türkiye her zaman önemli bir komşu olacak ancak haritada birbirine yakınken aramızdaki mesafe artıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

'Türkiye sıkıntılı bir bölgede'

Von der Leyen ayrıca, "Evet, Türkiye sıkıntılı bir bölgede. Ve evet, önemli miktarda fonla desteklediğimiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değildir" dedi.

Öte yandan Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Avrupa'nın 'meşru egemenlik haklarını koruma konusunda tam dayanışmasına' güvenebileceklerini vurguladı.