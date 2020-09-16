Ünlü Fransız restoranında giden 30'dan fazla kişiye cinsel hastalık bulaştı: Suflelerin içine insan spermi koymuşlar

Fransa'da bir restoranda 30'dan fazla müşterinin yemek yedikten sonra cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandığını söylemesi üzerine, restoran işletmecisi suflelerin içinde 'sperm' olduğunu itiraf ederek istifa etti.

Fransa'da restoran işletmecisi Jacques DeNoiret, üç yıldızlı Michelin puanına sahip Le Gallion restoranında yaşanan 'cinsel hastalık' skandalının ardından görevinden istifa etti.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Annecy'de bulunan ve birçok ödül sahibi olduğu öğrenilen restorana gelen müşterilerden 37 kişi, yemek yedikten sonra cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandığını bildirdi.

Şikayetleri soruşturan Lacasse & Pilfroy firmasının avukatı Luc Rochelle tarafından yapılan açıklamada, "Kremalı sufle üzerinde yapılan analizin ardından, Bay DeNoiret, kullandığı gizli içeriğin, çalışanlarından birine ait 'insan spermi' olduğunu kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

Fransa'nın İsviçre ve İtalya sınırında bulunan restoran, dünyanın dört bir yanından, sadece 'üst düzey tatlıların' tadına bakmak için gelen gastronomların uğrak yeri haline gelmişti.

'Uçuk ve frengi kaptığını bana söylemedi'

DeNoiret ise, skandalın oraya çıkması üzerine "Özel malzemeyi temin ettiğimiz çalışanım, uçuk ve frengi kaptığını bana söylemedi ve kovuldu" açıklamasında bulundu.

Şef DeNoiret ayrıca, çalışanlarına belirli günlerde iki litreye varan meni üretimi için ikramiye ödediğini de itiraf etmek zorunda kaldı.

Gazetecilere açıklama yapan eski bir çalışan ise, "Şefin getirdiği bardağa mastürbasyon yaptıktan sonra, gözünüzün önünde tartıyordu ve ağırlığına göre ikramiye ödüyordu" dedi.

DeNoiret ise, hastalığa yakalananlardan özür dilese de, tatlılarda sperm kullanımının 'alışılmadık aromaları ve benzersiz tadı ile modern mutfak sunacak çok şeyi olduğunu' iddia etti ve spermi 'olağanüstü bir mutfak malzemesi' olarak nitelendirdi.