Yunan Savunma Bakanı: 10 milyar euroluk silah alımı çılgınlığı içinde değiliz

Türkiye ile Doğu Akdeniz krizine koşut Yunanistan'ın silahlanmaya 10 milyar euro (12 milyar dolar) harcayacağına dair haberlere Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'dan yalanlama geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geniş çaplı silah revizyonu ve orduyu büyütme programı açıklarken 18 Fransız yapımı Rafale savaş uçağı, 4 çok amaçlı fırkateyn ve 4 donanma helikopteri alımını duyurması sonrası çıkan spekülasyonlara, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos yanıt verdi.

Atina'daki Economist konferansında konuşan Panagiotopoulos, "Önce şunu açıklığa kavuşturayım, 10 milyar euroluk silah alımı çılgınlığı içinde değiliz" dedi.

'Kendimize sınırlar koyacağız'

Yunan Savunma Bakanı, "İhtiyaçlarımıza maksimum düzeyde karşılık veren bir dizi çok iyi hesaplanmış, önceliklere göre belirlenmiş akıllı hamleler yapacağız. Çok seçici olmak zorundayız. Bunu sınırlamalar koymaksızın yapmayacağız. Zamana yayılacak" diye ekledi.

Programın tamamına yapılacak masraf açıklanmadı

Başbakan Miçotakis, cumartesi günkü ilk açıklamasının yarattığı yankı üzerine, Rafale savaş uçaklarının 12'sinin daha önce kullanılmış olduğunu ve güncellemeden geçirileceğini söylerken, programın tamamına yapılacak masrafa açıklık getirmedi.

Miçotakis, geçen hafta Korsika'daki AB toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından, Yunanistan'ın son 20 yıldaki en büyük silahlanma, askerileşme planını açıkladı.

Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin paylaşımı üzerinden Türkiye ile başlayan krize koşut oluşturulan Yunan planı, savaş uçakları, fırkateynler, helikopterler, tank savarlar, donanma torpedoları, hava kuvvetleri füzelerinin yenilenmesini ve orduya 15 bin tam zamanlı asker alımını öngörüyor, bunun için 5 yıllık takvim koyuyor.

'Yunan savunma sanayisine yatırım, binlerce istihdam'

Miçotakis, ilk Rafale savaş uçaklarının 2021'de teslim alınabileceğini, fırkateyn ihalelerinin teslimat takviminin de 10 yıla yayılabileceğini belirtti.

Panagiotopoulos da bugünkü açıklamasında 'potansiyel stratejik ortaklarla Yunan devleti savunma sanayisinin geliştirilmesi için görüşme içinde olduklarını' dile getirdi.

Yunanistan halkı tam uzun bir ekonomik krizden çıkıp rahat nefes almışken gelen silahlanma hamlesini, Başbakan, kaynakları ulusal savunma sanayine akıtarak binlerce istihdam yaratma iddiasıyla savunuyor.