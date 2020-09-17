Moria'daki mülteciler geçici çadır kampına taşınıyor

Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaşanan yangının ardından bir kez daha sığınaksız kalan mültecilerin bir kısmı yeni bir geçici çadır kampına taşınmaya başladı.

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria’yı kül eden yangından sonra günlerdir otoyollarda geçen mülteciler geçici çadır kampına taşınıyor.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonla, 1200 kadar mülteci Mytilene kenti yakınlarınki Kara Tepe bölgesinde bulunan yeni kampa götürüldü. Salgın endişesi nedeniyle koruyucu giysi giyen 70 kadın görevlinin de eşlik ettiği operasyonda kamu sağlığına öncelik verildi.

Bazı mültecilerin adadan tamamen ayrılmayı istedikleri için yeni kampa gitmeyi reddettiği belirtildi. Yetkililer, transferin birkaç gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Yeni kampın yaklaşık 5 bin mülteciye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

Koronavirüs vakalarının ortaya çıkması nedeniyle karantina altında olan Moria kampı, iki gün peş peşe çıkan yangında büyük oranda kül olmuştu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan olmamış, ancak sığınaksız kalan yaklaşık 13 bin mülteci adadaki otoyollarda gecelemeye başlamıştı.

Bunun üzerine başta Almanya olmak üzere pek çok AB üyesi, mültecilerin bir kısmını kabul edeceklerini açıklamıştı.