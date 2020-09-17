'Bulgaristan Başbakanı Borisov, Erdoğan'a Doğu Akdeniz krizinde destek sözü verdi'

Bulgar gazeteci ve uluslararası hukuk uzmanı Velizar Ençev, önceki gün Erdoğan ile Borisov arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında kriz yaşanırken Borisov, Yunan Başbakan ile değil, Türk Cumhurbaşkanı ile konuştu. Bu, Türkiye'nin fikrinin desteklenmesidir" dedi.

Ençev, Bulgaristan'ın Türkiye'yle ortaya koyduğu dayanışmanın, Yunanistan'ın safında yer alan AB ve ABD'nin tutumuyla çeliştiğinin altını çizdi.

ТАЙНАТА ДИПЛОМАЦИЯ НА БОРИСОВ Е НАЦИОНАЛЕН ПОЗОР! Турският президент Реджеп е разговарял снощи по телефона с... Велизар Енчев paylaştı: 15 Eylül 2020 Salı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği belirtilmişti.