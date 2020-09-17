Romanya, ABD'den Patriotların ilk partisini aldı

Savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda 2018'de ABD'yle Patriot füze savunma sistemleri alımına ilişkin sözleşme imzalayan Romanya, ilk parti Patriotları teslim aldı.

Karadeniz kıyısındaki bir poligonda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Orban, "Romanya, Patriot füzelerini topraklarına yerleştirerek artık daha güvenli bir ülke haline geldi. Romanya vatandaşları bundan sonra daha iyi korunacak" dedi.

4 milyar dolar değerindeki sistem, Rusya'nın oluşturduğu iddia edilen tehdidi ortadan kaldırmak için NATO ve AB tarafından geliştirilen programın önemli bir parçası.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ülkelerindeki olası ABD füzelerini büyük bir tehlike olarak gördüklerini ve AB topraklarına ABD füzesi konuşlandırılması durumunda Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını ifade etmişti.