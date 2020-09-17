Vakaların arttığı Avusturya'da 10'dan fazla kişinin toplanması yasaklanıyor

Salgında ikinci dalga endişesi yaşayan ülkelerden biri olan Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz, kapalı mekânlardaki toplantılara sınırlama getireceklerini ve 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayacaklarını duyurdu.

Kurz, “Bunlar acı veren kısıtlamalar ancak ikinci bir karantinayı önlemesini umduğumuz gerekli kısıtlamalar” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, önümüzdeki hafta itibariyle restoran ve barların sadece mekânda oturan müşterilere hizmet vereceğini belirtti. Maske takma zorunluluğu ise süpermarketleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Açıklama, Almanya'nın Viyana için seyahat uyarısı yayımlamasından bir gün sonra geldi.

Avusturya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 758 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 35 bin 853’e ulaştı.